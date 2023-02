Mit dem neuen Multivan hat Volkswagen Nutzfahrzeuge im Herbst 2021 einen echten Allrounder auf den Markt gebracht. Neben einer großen Variabilität im Innenraum, intelligenten Assistenzsystemen und umfangreichen Online-Diensten zeichnen ihn ein hoher Fahrkomfort sowie innovative Antriebe aus. Nun ist er auch als TDI erhältlich.



Der 1.968 cm3 große Vierzylinder-Direkteinspritzer ist ein Motor der Baureihe EA288evo und entwickelt ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmetern (von 1.600 bis 2.750 U/min). Wie die Varianten mit Plug-In-Hybrid und Benzinmotor wird auch der frontgetriebene Multivan 2.0 TDI serienmäßig mit einem 7-Gang-DSG kombiniert.



Der Dieselmotor verfügt über das so genannte Twindosing. Hierbei werden durch den Einsatz zweier SCR-Katalysatoren und einer doppelten AdBlue-Einspritzung die Stickoxid-Emissionen (NO x ) um bis zu 80 Prozent reduziert. Diese Technologie verringert zudem den CO 2 -Ausstoß und sorgt für ein verbessertes Ansprechverhalten. Der neue Multivan TDI erfüllt, wie alle Versionen der Baureihe, die strenge Abgasnorm Euro 6D-ISC-FCM.



Der neue Multivan TDI darf Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2.000 Kilogramm ziehen; das höchstzulässige Gesamtzuggewicht beträgt 4.850 Kilogramm; Zuladung: maximal 807 Kilogramm. Erhältlich ist die nun vierte Antriebsversion des Multivan sowohl mit kurzem hinteren Überhang als auch in Langversion mit insgesamt fünf, sechs oder sieben Sitzen. Neu ist auch, dass man auf Wunsch fünf variable Einzelsitze im Fond mit der Vis-à-vis-Variante bestellen kann.