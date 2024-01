Der Carsharinganbieter Stadtmobil Rhein-Neckar setzt in seiner Flotte drei behindertengerecht ausgestattete Passivfahrzeuge ein. Die drei Peugeot Rifter GT mit Heckeinstieg, die in der Paravan Niederlassung Heidelberg übergeben wurden, können nun an ausgewählten Stationen gebucht werden. Ein Angebot für Menschen mit Behinderung, Pflegedienste, städtische Einrichtungen und Vereine in der Region.

"Wir wollen ein Angebot schaffen, das barrierefrei ist", sagt Volker Durchholz, zuständig für die Beschaffung und den Einsatz der Fahrzeuge bei Stadtmobil. "Bei der Standortauswahl schauen wir, welche von unseren Stationen sich am besten für diese Art von Fahrzeugen eignen." Eine entsprechende Bedienungsanleitung für die fachgerechte Rollstuhlverladung finden die Kunden im Fahrzeug sowie auf der Homepage von Stadtmobil.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Das flexible Innenraumkonzept von Paravan ist für maximal fünf Personen und einen Rollstuhl ausgelegt. Für die Rollstuhlsicherung stehen verschiedene Sicherungssysteme zur Auswahl; von der klappbaren und individuell einstellbaren Kopf- und Rückenlehne über den flexiblen Dreipunktgurt bis hin zu Kraftknotensystemen. Auf Wunsch kann auch eine Rollstuhleinzugshilfe bestellt werden.