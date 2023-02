Das Inception Concept wurde auf einer der vier zukünftigen „BEV-by-design“-Plattformen der Stellantis Gruppe entwickelt. Die Einführung dieser neuen Plattformreihe ab 2023 wird die zukünftigen Fahrzeuge von Peugeot revolutionieren. Sie wurden speziell für die Elektromobilität entwickelt und bieten große architektonische Unterschiede, die die Designer genutzt haben, um den Innenraum des Inception Concept völlig neu zu gestalten. Sie haben eine neue Körperhaltung und ein neues Fahrerlebnis für die Passagiere geschaffen. Die Neuigkeiten im Einzelnen:



Die STLA-Large-Plattform (STLA = Stellantis Architecture), auf der das Inception Concept basiert, hat die Silhouette einer niedrigen (1,34 Meter) und effizienten Limousine mit einer Länge von fünf Metern erhalten.

– Die neuen „BEV-by-design” Elektroplattformen werden auch technologische Elemente einführen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden: STLA Brain, STLA Smart Cockpit und STLA Autodrive.

– Das vollelektrische Inception Concept ist mit der 800-Volt-Technologie ausgestattet. Mit seiner 100-kWh-Batterie kann er mit einer einzigen Vollladung 800 Kilometer zurücklegen, was ca. der Strecke von Paris nach Marseille oder Straßburg nach Wien entspricht. Der Stromverbrauch ist mit nur 12,5 kWh pro 100 km bemerkenswert niedrig. Die Batterie lädt das Äquivalent von 30 Kilometern Reichweite in einer Minute – 150 Kilometer in fünf Minuten. Das Auto kann einfach per Induktion aufgeladen werden, es wird also kein Kabel benötigt.

– Zwei kompakte Elektromotoren, einer vorne und einer hinten, machen das Inception Concept zu einem Fahrzeug mit Allradantrieb, das die Vorteile einer voll kontrollierten Fahrdynamik bietet. Die kombinierte Leistung beträgt fast 500 kW (680 PS). Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in weniger als 3 Sekunden.

– Die Technologie an Bord der Plattformfamilie spiegelt sich im Inception Concept in der Steer-by-Wire-Technologie wider. Das Lenkrad, wie es seit Jahrzehnten bekannt ist, wird durch eine Hypersquare-Steuerung ersetzt, bei der digitale elektrische Steuerungen an die Stelle mechanischer Verbindungselemente treten.