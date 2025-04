Die automobile Vielfalt der MotionExpo zog erneut tausende Autofans an. Darüber hinaus fand die 8. Steirische E-Bike-Messe zum zweiten Mal im Rahmen der MotionExpo statt, womit ein zusätzlicher Besuchermagnet vorhanden war. Die Faszination für Autos bleibt jedenfalls ungebrochen und die Vielfalt an Modellen und Antriebsvarianten machte den Besuch der MotionExpo zu einem spannenden Erlebnis.

Knowhow und Beratung in Zeiten steigender Modell- und Antriebsvielfalt wurde an den Messeständen vielfach in Anspruch genommen. Die hohe Frequenz an Besuchern und das große Interesse an nachhaltiger und smarter Mobilität wurden auch von den Ausstellern positiv hervorgehoben.

Armin Egger, Vorstand der Messe Congress Graz, über den Erfolg der Messe: „Wir freuen uns über eine Rekordmesse mit den besten Ergebnissen, seit es die Messe gibt – auch verglichen mit der damaligen AutoEmotion. Mit Aussteller-, Marken- und Besucherrekord bestätigt sich der Erfolg unseres Konzepts, das ich vor drei Jahren eingeführt habe: die gesamte Bandbreite der Mobilität abzubilden und Forschung sowie Industrie gezielt einzubinden.“