„Mitsubishi Motors steht seit jeher für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der neuen Acht-Jahres-Garantie und dem erweiterten Pannenhilfeprogramm unterstreichen wir unser Vertrauen in unsere Produkte und bieten unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit“, ist Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe, von dem neuen Garantiepaket überzeugt.

Wie Mitsubishi Motors in einer Aussendung beschreibt, tritt die bedingte Garantieverlängerung in Kraft, sobald die fünfjährige Werksgarantie oder die Laufleistung von 100.000 km erreicht ist. "Ab diesem Zeitpunkt wird die Verlängerung der Garantie und des MAP-Services jährlich mit der planmäßigen Wartung in einer autorisierten Mitsubishi-Vertragswerkstatt aktiviert", heißt es.

Kundinnen und Kunden, die während den ersten fünf Jahren keine Vertragswerkstätte aufgesucht haben, können laut Mitsubishi Motors dennoch am erweiterten Garantieprogramm teilnehmen, wenn eine Eingangsprüfung durchgeführt wird. Die erweiterte Garantie endet, sobald das Fahrzeug ein Alter von acht Jahren oder eine Laufleistung von 160.000 km erreicht – je nachdem, was zuerst eintritt.