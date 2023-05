Es gab übrigens weiters die Möglichkeit, sich über Themen rund um das Automobil zu informieren. So fand beispielsweise der Energie Steiermark Mobilitätsmanager viel Anklang. Dank der modularen Lösungen für den Fuhrpark arbeitet man effizienter, senkt Kosten und optimiert die Auslastung seiner Flotte ganz nach den jeweiligen Bedürfnissen. Inklusive schlüssellosem Fahrzeugzugang, elektronischem Fahrtenbuch, vollwertiger Carsharing-Funktion und vielem mehr. Für E-Fahrzeuge wird weiters die passende Ladeinfrastruktur nach individuellem Wunsch mit angeboten. Mit dem Mobilitätsmanager stellt man sicher, dass der digitale Fuhrpark exakt so funktioniert, wie man es möchte.

Ebenfalls auf großes Interesse stieß der Gemeinschaftsstand von Compleo Österreich und Global Payments. Denn Flottenmanager:innen stoßen schnell an rechtliche und behördliche Grenzen, wenn sie sich für Ladestationen entscheiden: Welche Lösung steht mit Eichrecht, Datenschutz und dem Finanzmarkt in Einklang?



Global Payments in Zusammenarbeit mit der Erste Group entwickelt gemeinsam mit Ultima Payments und Compleo Österreich eine innovative Lösung. Eine digitale Plattform hilft bei der Skalierung in neue Märkte und zeigt den Verbrauch von Standorten oder sogar Gästen. Das ermöglicht smarte Abrechnungsmodalitäten. Loyalty-Programme sind ebenso möglich wie QR-Codes oder personalisierte Nummern zur Identifikation nach dem Tanken. Das wird auch für Branchen wie die Gastronomie und Hotellerie interessant: Die Tankstelle der Zukunft kann ganz anders aussehen als heute. In Teesdorf wurde diese Neuheit erstmals in Österreich vorgestellt.

Wir freuen uns jedenfalls schon heute auf den nächsten Autotesttag am 9. April 2024 und dürfen Sie herzlich dazu einladen.