Die Besucher des Autotesttags freuten sich über das breite Angebot an Fahrzeugen, das auf dem Handling-Parkour getestet werden konnte. Dabei war das Fahrverhalten bei unterschiedlichen Kurvenradien, das Beschleunigung und Bremsen oder auch der Komfort auf unterschiedlichen Streckenverhältnissen selbst am Steuer erlebbar. Ein Highlight auf der Teststrecke stellte die Wasserwand dar, die ein abruptes Ausweichen auf rutschigem Untergrund erforderlich machte. Damit wurde die Performance der Autos auch in Extremsituationen erfahrbar gemacht.