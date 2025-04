Stellantis Pro One und Iveco haben eine Vereinbarung über die Lieferung von zwei vollelektrischen, leichten Nutzfahrzeugmodellen für den europäischen Markt an Iveco unterzeichnet. Diese basieren auf den vollelektrischen Plattformen für mittelgroße und große Transporter von Stellantis Pro One mit einem zulässigen Gesamtgewicht (ZGG) von 2,8 bis 4,25 Tonnen.

Stellantis Pro One fertigt die Transporter in seinen Werken in Atessa (Italien), Gliwice (Gleiwitz, Polen) und Hordain (Frankreich) und liefert sie an die Iveco Group. Die Iveco Group vertreibt die Fahrzeuge über ihre Vertriebs- und Servicekanäle im europäischen Markt einschließlich Großbritannien.