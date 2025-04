Der neue Renault 5 E-Tech Electric wurde von den "firmenwagen"-Leserinnen und -Lesern zum "Fleet Car of the Year 2025" in der Kategorie Kleinwagen/Kompakt gewählt. Die stellvertretende "firmenwagen"-Chefredakteurin Karin Tober überreichte die Auszeichnung für den Renault 5 E-Tech Electric und übergab gleichzeitig – in ihrer Funktion als IVOTY-Jurorin (International Van of the Year) – den Award für den Renault Master, der diesen prestigeträchtigen Titel bereits Ende 2024 auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover gewonnen hatte.

Martin Labaye, Generaldirektor Renault Österreich, betont die Bedeutung dieser doppelten Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr, dass sowohl der Renault 5 E-Tech Electric als auch der neue Renault Master die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Der Gewinn des 'Fleet Car of the Year 2025' zeigt, dass unser neuer elektrischer Kleinwagen perfekt auf die Bedürfnisse moderner Flotten zugeschnitten ist. Gleichzeitig unterstreicht der 'Van of the Year 2025'-Titel für den Renault Master unsere Innovationskraft im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge."

Lesetipp: Kia EV3 ist Flottensieger in der Kategorie SUV