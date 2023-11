In Frankreich sollen bis 2025 mehr als 2.000 Schnellladesäulen für E-Autos auf den Parkplätzen von über 700 McDonalds-Restaurants installiert werden. Die Fast-Food-Kette arbeitet dabei mit dem staatlichen Energiekonzern EDF zusammen, wie EDF mitteilte. Die Ladesäulen sollen mehrheitlich über eine Leistung von 150 kW verfügen und die Fahrzeugbatterien innerhalb von 20 Minuten zu 80 Prozent aufladen.

Die Kooperation soll auch die Versorgung ländlicher Gebiete mit Ladestationen und insgesamt das Angebot an Schnellladestationen verbessern. Zwar gibt es in Frankreich bereits mehr als 110.000 öffentliche Ladepunkte, aber nur 8 Prozent davon sind Schnellladesäulen. Die Sorge, auf einer längeren Reise keine Möglichkeit zum Schnellladen zu finden, lasse viele Franzosen noch immer vor dem Kauf eines Elektroautos zurückschrecken, teilte EDF mit.

Auch in Deutschland sollen an gut 1.000 McDonalds-Restaurants in Kooperation mit dem Energieversorger EWE bis 2025 Schnellladesäulen aufgestellt werden. An über 400 McDonalds-Standorten können dort inzwischen E-Autos aufgeladen werden.

