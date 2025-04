SMATRICS EnBW hat den ersten Schnellladepark in Italien in Betrieb genommen – direkt an der Brennerautobahn, Ausfahrt Brixen-Pustertal. Damit sind die Südtiroler Alpen für E-Mobilistinnen und -Mobilisten noch bequemer zu erreichen, gibt der Betreiber von Schnellladeinfrastruktur bekannt. Gleiches gelte für Reisende von und nach Italien, die über die zentrale europäische Nord-Süd-Achse zwischen Innsbruck in Österreich und Verona am Gardasee in Italien unterwegs sind.

In Brixen-Vahrn finden Autofahrende 20 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Damit können sie je nach Konfiguration ihres Fahrzeugs in 15 Minuten Reichweite für 400 Kilometer laden. Reisende können damit ohne weiteren Ladestopp zum Beispiel Venedig, Florenz oder München erreichen, so SMATRICS EnBW. Der "hochmoderne Standort" sei bei steigendem Bedarf auf 24 Ladepunkte erweiterbar und verfüge zusätzlich über Solar-Überdachung und Gastronomie in unmittelbarer Nähe.

