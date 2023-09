Ein Antrag auf Auszahlung der ePrämie durch Privatpersonen ist aufgrund des hohen administrativen Aufwands nicht möglich, da das Umweltbundesamt (UBA) die Zertifikate erst ab Strommengen von über 100.000 kWh ausstellt.

"Wir organisieren gebündelt die Zertifizierung der eingereichten CO₂-Einsparungen durch Shell Austria beim UBA. Der ÖAMTC übernimmt also die gesamte Abwicklung inklusive Auszahlung an die Konsumenten. Diese Leistung können alle E-Autobesitzer, Privatpersonen genauso wie Unternehmen, in Österreich nutzen. Eine ÖAMTC-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung", erläutert Sabatnig.

Die Höhe der ePrämie hängt von der geladenen Strommenge ab. "Grundsätzlich ist zwischen kWh-genauer und pauschalierter Abrechnung zu unterscheiden. Was davon zur Anwendung kommt, hängt primär davon ab, ob die ins E-Auto geladene Strommenge exakt erfasst werden kann. Gibt es keine Möglichkeit zur genauen Abrechnung, sieht das Gesetz einen Pauschalverbrauch von 1.500 kWh vor. Dafür gibt es vom ÖAMTC 430 Euro ePrämie garantiert", erkärt der ÖAMTC-Experte.

Hat man hingegen einen MID-konformen Stromzähler, wird der tatsächliche Verbrauch herangezogen. Liegt dieser z.B. bei 2.500 kWh, bekommt man 680 Euro aufs Konto, sind es z.B. nur 900 kWh, beträgt die ePrämie 258 Euro.

Alles zu den Voraussetzungen für die Beantragung sowie Details zur Zusammensetzung der ePrämie findet man online beim Mobilitätsclub.