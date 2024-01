Volkswagen hat im vergangenen Jahr Tesla auf dem deutschen Elektroautomarkt überholt. Rund 70.600 reine VW-Stromer wurden neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das ist ein Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen lag mit knapp 63.700 deutlich unter dem Vorjahreswert (-9 Prozent). Das reichte nur für Platz 2.

Beim beliebtesten E-Modell in Deutschland behielt Tesla mit seinem Model Y und etwa 45.800 Neuzulassungen die Nase vorn. Das meistverkaufte E-Auto in Österreich war 2023 ebenfalls ein Tesla.

Insgesamt kamen 2023 in Deutschland rund 524.200 Autos mit reinem E-Antrieb auf die Straße. Gemessen am Vorjahr ist das ein Plus von 11,4 Prozent. Der Anteil aller Elektrofahrzeuge an allen 2,84 Millionen Neuzulassungen lag bei 18,4 Prozent.

Insgesamt konnten die drei deutschen Autokonzerne - VW, Mercedes-Benz und BMW - im Elektrosegment hierzulande kräftig zulegen: 2023 stieg die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos der drei deutschen Konzerne um 32 Prozent und damit fast dreimal so stark wie der gesamte Markt. Das geht aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY hervor. Der Marktanteil der drei Konzerne im E-Bereich kletterte demnach von 38 Prozent im Jahr 2022 auf 46 Prozent im Jahr 2023.

Die Marken im Besitz chinesischer Hersteller lagen zwar auf deutlich niedrigerem Niveau - fielen demnach aber durch eine hohe Dynamik auf. Ihr Anteil an den E-Neuzulassungen lag 2023 bei neun Prozent. Das ist doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor und achtmal so hoch wie 2021.

(APA/red.)