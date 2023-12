Leasing-Rückspiegel 2023 : Leasinggeschäft 2023 mit starkem Wachstum bei Privatkunden

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Privatkunden das Leasing für sich entdeckt. Heuer steigt ihr Anteil an abgeschlossenen Leasingverträgen erstmals auf 60 Prozent – ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.