Als Partner des Handels werden LeasingMarkt.de und AutoScout24 auch Autohäuser in den THG-Prozess miteinbeziehen. "Vielen Autohändlern sind die Vorteile und Chancen der THG-Prämie noch nicht bewusst – dabei reduzieren sie den effektiven Fahrzeugpreis beziehungsweise die Leasingraten und können so als Kaufargument für ein E-Auto dienen. Händler, die gezielt über die THG-Quote informieren, verbessern die Kundenbeziehung und sorgen für ein noch besseres Kauferlebnis", so Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24. Mit OneGreen ermöglichen es Händler, ihren Kundinnen und Kunden schnell und einfach die THG-Prämie zu beantragen.