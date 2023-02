Der Infrastruktur- und Benchmarkingspezialist umlaut hat das Ladenetz gemeinsam mit dem Telekommunikationstestmagazin für Verbraucher "connect" zum dritten Mal getestet. Bewertet wurden sogenannte E-Mobilitäts-Provider (Anbieter von Lade-Apps und Abrechnungslösungen; EMP) und Charge Point Operator (Betreiber der Ladesäulen; CPO) in Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Das Ergebnis der ausführlichen Test: Der Anbieter EnBW holt in Deutschland den Doppelsieg – mit dem ersten Platz in der EMP-Kategorie sowie in der CPO-Bewertung. Ladesäulenbetreiber Ionity sichert sich wiederum in Österreich, der Schweiz und Belgien den Sieg unter den CPOs. Der Anbieter Fastned liegt in den Niederlanden auf dem ersten Platz der CPOs. Unter den EMPs siegt in Österreich Smatrics und in der Schweiz Move. Da in Luxemburg mit Chargy nur ein auf dieses Land fokussierter CPO betrachtet wurde, wurde dort kein Gewinner gekürt.

"Wachsende Nachfrage setzt die Ladeinfrastruktur zunehmend unter Last. Glückwunsch an EnBW, Ionity und Fastned dafür, dass sie damit in den jeweils getesteten Ländern am besten zurechtkommen. Glückwunsch an EnBW zudem zum Sieg auch als EMP", sagt Hakan Ekmen, CEO Telecommunication bei umlaut. "Insgesamt ist es erfreulich zu sehen, wie der E-Mobilitätsausbau vorankommt, doch mit wachsender Nachfrage steigen auch die Anforderungen an die Ladenetze weiter. Unsere Ladenetztests reflektieren die Entwicklungen und ihre Wirkung auf das Nutzererlebnis", ergänzt connect Autor Hannes Rügheimer.