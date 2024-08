Einen ansprechenden optischen Auftritt, einen hohen Komfort sowie eine wirklich gute Ausstattung. Die Erfolgsgeschichte, die vor rund 50 Jahren begonnen hat, geht in die nächste Runde. Und sollte sich nahtlos fortsetzen.

Zu haben ist der VW Passat mit den unterschiedlichsten Motorisierungen, als Benziner, eHybrid und mit drei verschiedenen Dieselaggregaten. Wir waren mit dem 150 PS starken Diesel unterwegs.

Karosserie/Innenraum

Wohl proportioniert und sauber gestaltet, mit einem großen Kühlergrill – das sorgt für einen aerodynamischen und kraftvollen Auftritt. Ein wirkliches Wohlgefühl strahlt der Innenraum aus. Hochwertige Materialien, eine ergonomische Anordnung der Bedienelemente oder auch das neu strukturierte und freistehende Zentraldisplay sorgen dafür, dass die Zeit im neuen Passat zu einer sehr erholsamen und entspannten wird.

Die Bedienung ist schnell durchschaut und für einen noch rascheren Überblick werden beispielsweise die Klimaeinstellungen permanent am unteren Rand des Touchscreens angezeigt. So sollte es immer sein, man wird als Fahrer so gut wie nicht abgelenkt. Auch die nervigen vorgeschriebenen Assistenzsysteme wie die Geschwindigkeitswarnung sind einfach zu deaktivieren. Es ist also alles absolut Fahrergerecht positioniert und gedacht.

Ebenfalls positiv die aufgeräumte Mittelkonsole, wo sich außer dem Startknopf, der Feststellbremse und Ablagen nichts befindet. Denn der Gangwahlhebel wurde an der Lenksäule angebracht und wird in D, N oder R gekippt. As simple as that – das Leben kann so einfach sein. Dann seien noch die komfortablen Sitze erwähnt, die – außer in der Basisversion – eine extrem entspannende Massagefunktion bieten. ★★★★

Motor/Getriebe

Auch hier keine Kritikpunkte, ganz im Gegenteil. Vor allem der Blick auf die Reichweite bei vollem Tank macht Freude, mehr als 1.000 km sind da drin. Das absolute Langstreckenfahrzeug also. Dafür sorgt auch die Fahrleistung inklusive dem unauffällig schaltenden Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Schließlich sei noch auf den Verbrauch hingewiesen, der sich bei uns bei rund 5,6 Liter/100 km einpendelte. ★★★★

Fahrwerk/Bremsen

Der prinzipielle Fahrkomfort setzt sich hier fort. Unterstützt durch das neue adaptive Fahrwerk sowie die präzise Lenkung. Unebenheiten lässt er nicht bis zu den Insassen durch, innerstädtisch ist er genauso agil zu manövrieren wie Überland. Ein Allrounder der Sonderklasse. ★★★★