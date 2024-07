Jetzt ist es nicht so, dass sich das Facelift beim aktuellen Modell extrem auf das Outfit ausgewirkt hat. Warum auch? Gutes sollte man in seinen Grundzügen bestehen lassen. So auch beim Velar, der übrigens seit 2017 über unsere Straßen rollt.



Die Optik ist also weitestgehend verschont geblieben, dafür wartet er mit einigen technischen Highlights auf. Und ganz abgesehen davon bietet er einfach eines: eine tolle Zeit an Bord mit einem sehr hohen Komfort. Und natürlich Stil.