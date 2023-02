Das viertürige Gran Coupé von BMW ist schon von außen ein absoluter Hingucker. Die stromlinienförmige Karosserie vermittelt nicht nur Sportlichkeit im Design, auch die aerodynamischen Eigenschaften sind hervorragend: Davon zeugt der niedrige Luftwiderstandswert (CW-Wert) von 0,24. Ein tiefer Schwerpunkt und das straff abgestimmte Fahrwerk sorgen außerdem für eine sehr gute Straßenlage.



Beim i4 eDrive40 kommt es neben Design und Karosserie aber vor allem auf die inneren Werte an: Den lautlosen, aber kräftigen Vortrieb übernimmt ein Elektromotor mit 250 kW (340 PS) und satten 430 Newtonmetern Drehmoment. Wesentliche technische Elemente kommen aus Österreich: Im BMW-Werk Steyr wird das Gehäuse gefertigt, in dem der Elektroantrieb passgenau verbaut ist. Auch in der Fahrzeugkühlung steckt Knowhow aus der Alpenrepublik: Diese wurde, ebenso wie das Wechselstrom-Ladeequipment am Entwicklungsstandort in Oberösterreich konzipiert und erprobt.



Der E-Motor beschleunigt den Boliden in nur 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Antrieb wirkt – typisch für BMW – auf die Hinterachse. Mit dem 1-Stufen-Getriebe dreht der E-Motor absolut gleichmäßig hoch und entfaltet das volle Drehmoment bereits aus dem Stand. Der Lenker wird bei Betätigung des Kickdowns somit regelrecht in den Sitz gepresst – Achtung: Suchtgefahr!



Wem die Beschleunigung des i4 eDrive 40 immer noch nicht genügt, der greift zur stärkeren Modellversion i4 M 50. Mit sagenhaften 400 kW (544 PS) und einem Drehmoment von 795 Newtonmetern beschleunigt dieser in nur 3,9 Sekunde von 0 auf 100. Damit die Traktion mit der gesteigerten Motorleistung mithalten kann, ist im M 50 ein Allradantrieb verbaut.