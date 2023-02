Über die Carly-App greifen die Anwender via OBD-Schnittstelle im Auto auf verschiedene Daten zu, informieren sich über den Fahrzeugstand oder können versteckte Fahrzeugfunktionen freischalten. Mit einem neuen Feature gibt Carly nun den Anwendern die Sicherheit eines stets verfügbaren digitalen Mechanikers. Denn durch den "Smart Mechanic" erhält der Nutzer, egal, ob Laie oder Experte, jederzeit und in nur wenigen Minuten Einblicke in und Informationen über das eigene Auto. Praktisch, denn ein Besuch in der Werkstatt kann – je nachdem, wie schwerwiegend der Fehler oder das Problem ist – mit hohen Kosten verbunden sein.

Smart Mechanic hebt Fahrzeugdiagnose-Apps auf ein neues Level. Das Feature identifiziert Fehler, gibt Anleitung zu deren Behebung – und das Wichtigste: warnt frühzeitig und bewahrt vor teuren Folgeschäden. Vorerst ist die Smart-Mechanic-Funktion für BMW, Mini und alle Marken des VW-Konzerns verfügbar. In absehbarer Zeit ist das neue Feature dann auch für weitere Marken zuschaltbar.

Bei 90 Prozent aller Diagnosen wird der Nutzer mit Smart-Mechanic-Tipps unterstützt. In einer detaillierten Beschreibung werden relevante Informationen grafisch dargestellt: Dazu gehören das erste Auftreten des Fehlers, dessen Ursache, die möglichen Anzeichen, die ein Fehler im Auto verursachen kann, sowie die Folgen und alle damit möglichen verbundenen Probleme. Vor allem in die kritischen Systeme wie Motor, Kraftstoffaufbereitungssystem oder Kühler gewährt Carly Einblicke und leistet Hilfestellung.