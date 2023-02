Dicht gefolgt von Fahrzeugelektrik und elektrischer Anlage. Das bedeutet jedoch in der Folge nicht zwangsläufig eine hohe Werkstattrechnung. Viele Fehlermeldungen, vor allem die, die bereits nach wenigen Wochen auftreten, weisen lediglich auf leicht behebbare Mängel hin. So stellen zum Beispiel Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Sensoren oder der Datenerhebung keinen ernsthaften Grund zur Beunruhigung dar. Wenn man die hinter den Meldungen stehenden Fehlfunktionen einzuordnen weiß, kann man als Fahrzeugbesitzer valide entscheiden, was zu tun ist.

Das kann im besten Fall das einfache Löschen der Fehlermeldung bedeuten, aber eben auch den Weg in die nächste Fachwerkstatt. Diagnoseadapter bzw. Apps erlauben diesen Blick in die Fahrzeugdaten und sparen bestenfalls viel Zeit und Geld“, sagt Avid Avini, Geschäftsführer von Carly, und empfiehlt: „Fehler, die Airbag, Fahrdynamiksysteme oder Bremsen betreffen, sollten besonders ernst genommen und in der Fachwerkstatt überprüft werden.