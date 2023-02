Die neue "Turmstrom"-Tankstelle der Doppler Gruppe befindet sich in der Salzburgerstrasse 146 in Wels/OÖ und wurde von einer bestehenden BP-Station umgerüstet. Vorteil der neuen Tankstelle ist, dass an der Station mehr Ladepunkte mit jeweils mehr Ladeleistung zur Verfügung stehen, wodurch die Verweildauer der Kunden so gering wie möglich gehalten wird. "Mittels modernster Ladetechnologie können wir so Ladegeschwindigkeiten von bis zu unter sieben Minuten pro 100 Kilometer erreichen", sagt Franz Joseph Doppler, Geschäftsführer Doppler Gruppe.

Die Tankstelle ist mit zwei 150 kW Ultra-Highspeed-Ladepunkten, sowie zwei 22 kW AC-Ladepunkten ausgestattet. Das Laden ist über die gängigen Ladesteckertypen (CCS und Typ 2) möglich. Für Komfort beim Laden sorgt das innovative Ladeverwaltungssystem von Smatrics, wodurch entweder bequem mit QR-Code und Kreditkarte, Smatrics-App oder per Smatrics-Ladekarte beziehungsweise Ladekarten aus dem Partnernetzwerk von Smatrics bezahlt werden kann. Für Betreuung der Kunden sorgt das Personal der Betriebsstätte sowie die 24-Stunden-Servicehotline von Smatrics.

Um die Tankstellen sowie die Ladestationen österreichweit so weit wie möglich mit sauberem Strom versorgen zu können, initiierte Doppler im Frühjahr 2021 ein neues Projekt, bei dem ausgewählte Tankstellen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden. Der eigens produzierte Strom wird für den Betrieb der Tankstellen inklusive der E-Ladestationen verwendet, überproduzierter Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Mittlerweile wurden zehn Turmöl-Tankstellen in Österreich mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. "Wir beobachten die Entwicklung am Energiesektor sehr genau und reagieren umgehend auf die Marktbedürfnisse. Unser ambitionierter Plan für die Zukunft sieht vor, dass wir das Kundenangebot stetig erweitern und als sauberer Stromanbieter auftreten. Das bringt uns unserem Ziel zum umfassenden Energieanbieter am Markt ein gutes Stück näher", erklärt Doppler.