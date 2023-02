Nach Angaben der Doppler Gruppe wurde an den Turmöl-Standorten bis Ende September ein Zuwachs von 86 Prozent der bezogenen Ladeenergie im Vergleich zum gesamten Vorjahr verzeichnet. Die Eröffnung der ersten Turmstrom-Tankstelle würde diesem Trend nun Rechnung tragen. Aktuell gebe es es bereits 58 Ladepunkte mit unterschiedlichen Ladeleistungen an 20 Turmöl-Tankstellen. Acht Turmöl-Tankstellen seien davon mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, mit denen circa 0,44 Megawatt Strom beziehungsweise 450 MWh jährlich produziert könne. Der grüne Strom diene dem Laden von E-Autos. Zwei weitere PV-Anlagen sollen bis Ende des Jahres folgen.

Bis Ende 2021 sind nach Angaben des Unternehmens zudem noch 29 weitere Ladepunkte auf 27 Tankstellen geplant sowie zwei weitere Turmstrom-Tankstellen – eine davon in Wels/OÖ, die andere in Purgstall/NÖ. Bestehende Turmöl-Tankstellen würden entsprechend auf Turmstrom umbenannt. "Zehn Prozent unseres Gesamtnetzes wird mit E-Lademöglichkeiten ausgestattet sein", betonte Franz Joseph Doppler, ebenfalls Geschäftsführer Doppler Gruppe, und ergänzt: "Am meisten wird derzeit an der Turmöl-Tankstelle in Wals/Salzburg sowie in Velden/Kärnten geladen." Das Ladenetz der Doppler Gruppe spanne sich von 22 kW-Ladesäulen (Wechselspannung, AC) bis zu 300 kW Schnellladesäulen (Gleichspannung, DC). Der Trend gehe klar in Richtung schnellerer Ladeleistungen mit Gleichspannung, denn der Aufenthalt während des Ladens solle möglichst gering gehalten werden.