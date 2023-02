Die österreichische Markteinführung des BMW i4 erfolgt im April 2022 mit den zwei Modellvarianten: Der "BMW i4 eDrive40" mit 250 kW (340 PS), Hinterradantrieb und einer Reichweite von bis zu 590 Kilometern gemäß WLTP und der "BMW i4 M50" mit Allradantrieb und 400 kW (544 PS) sowie einer angegebenen WLTP-Reichweite von bis zu 510 Kilometern. Durch das Konstruktionsprinzip der Elektromotoren kann auf den Einsatz von Metallen der Seltenen Erden in den Rotoren der Antriebe verzichtet werden.

Im Innenraum werden FSC-zertifiziertes Holz, mit Olivenbaumblätter-Extrakt gegerbtes Leder und andere natürliche Materialien verwendet. Produziert wird der i4 im BMW Group Werk München, doch auch das größte Motorenwerk der BMW Group in Steyr/OÖ, leistet seinen Beitrag zum BMW i4 und fertigt das Gehäuse, in dem der Elektroantrieb untergebracht ist. Außerdem wurde das Wechselstrom-Ladeequipment der E-Limousine den am Entwicklungsstandort Steyr konzipiert und erprobt.