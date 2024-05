Mit einer Vielzahl von Elektro-, Hybrid- und Thermomodellen, die die breite Palette der neuesten SAILUN-Reifengenerationen präsentieren, wird die Tour durch Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien führen. Wichtige Partner in den jeweiligen Märkten werden ebenfalls Teil der Roadshow sein, ebenso wie länderspezifische Sehenswürdigkeiten und lokale Spezialitäten. Die Geschichten werden in den sozialen Medien, in den lokalen Märkten und in den für die Tire Cologne Show produzierten Inhalten geteilt. "Eine besondere, kompakte, aber nicht weniger anspruchsvolle Tour mit vielen Stopps und Zwischenstopps bei Händlern in unseren wichtigen europäischen Kernmärkten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, unseren lokalen Partnern die Möglichkeit zu bieten, sich nicht nur vor Ort in den Märkten ein Bild vom aktuellen Reifensortiment und seinen spezifischen Eigenschaften zu machen, sondern auch in einen direkten Dialog mit ihnen zu treten und sie zu einem integralen Bestandteil unserer Geschichte zu machen", betonte Stephan Cimbal, Marketing Director SAILUN Europe, zum Start der Tour. Die fünfwöchige 'ROAD TO COLOGNE' soll dazu beitragen, den Premium-Status von SAILUN in den europäischen Kernmärkten zu festigen und weiter auszubauen.