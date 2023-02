Das 4er Gran Coupé weist eine Außenlänge von 4,783 Metern, eine Breite von 1,852 Metern und eine Höhe von 1,442 Metern auf. Damit werden die Maße des Vorgängermodells um 14,3 Zentimeter in der Länge, 2,7 Zentimeter in der Breite und 5,3 Zentimeter in der Höhe übertroffen. Die Spurweiten legten vorn um 50 auf 1,595 Meter und hinten um 29 auf 1,623 Meter zu. Der Radstand liegt mit 2,856 Metern um 4,6 Zentimeter über dem Wert des Vorgängers und um 0,5 Zentimeter über dem Wert der BMW 3er Limousine. Der Gepäckraum des neuen BMW 4er Gran Coupé fasst 470 Liter. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde das direkt einsehbare Primärvolumen um 39 Liter erhöht.