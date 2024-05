Es gibt noch einen weiteren Grund für die Kooperation mit externen Dienstleistern, und zwar ihre Neutralität. Zwar gibt es bereits Ansätze für proprietäre Telematiksysteme von OEMs, doch ausschließlich auf diesen Weg zu setzen, könnte im Flottenmarkt zum Problem werden. Vor allem Unternehmen mit großen Fuhrparks werden sich nicht nur wegen einer Telematikplattform ausschließlich an eine Marke binden. Offene, interoperable Telematiksysteme könnten also durchaus auch zu einem weiteren Wettbewerbsfaktor im Flottenmarkt werden. Aus diesem Grund arbeiten bereits immer mehr führende OEMs mit Telematikanbietern zusammen, um ihre Systeme im Fahrzeug an die Schnittstellen der Plattformen anzubinden.

Denn während Erstausrüster das erforderliche Know-how mitbringen, um integrierte Telematik-Hardware in die Fahrzeugarchitektur einzubauen, verstehen Telematik-Dienstleister die Anforderungen von Flottenmanagern und wissen, wie man die entsprechenden Daten analysiert, um daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Auch haben OEMs den Anspruch, wiederkehrende Einnahmequellen zu schaffen und Daten zu monetarisieren, wohingegen Telematikanbieter über den Kundenzugang und die Vertriebskräfte verfügen, um die Flottentelematik zu fördern. Die Bedürfnisse der Flottenmanager, bei denen die effiziente Nutzung, bessere Planbarkeit und Fahrersicherheit im Vordergrund stehen, machen eine Zusammenarbeit mit Telematik-Anbietern für OEMs also unverzichtbar. Daher wird die klassische Telematik in Zukunft nicht obsolet werden.