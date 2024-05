Der gebürtige Deutsche ist derzeit in leitender Vertriebsfunktion in der Mazda Europazentrale in Leverkusen tätig und hat seit seinem Einstieg als Dealer Marketing Analyst im Jahr 2003 in verschiedenen Vertriebs- und Händlerpositionen bei Mazda gearbeitet, sowohl für Mazda Deutschland als auch in der Zentrale. Zuletzt war Heider als Senior Manager Sales & Market Operations für Mazda Motor Europe tätig. Für seine neue Funktion wird Christian Heider mit seiner Familie im August 2024 nach Klagenfurt übersiedeln, um vor Ort die Arbeit mit seinem neuen Team aufzunehmen. Christian Heider ist verheiratet und hat zwei Kinder.