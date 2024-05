Die 43-jährige Maartje van Tongeren absolvierte ein MBA-Studium an der Erasmus Universität in Rotterdam und begann ihre berufliche Laufbahn 2004 bei der ING-Gruppe. Über verschiedene Stationen im Einkauf, unter anderem bei namhaften Unternehmen wie Staples und Achmea, einem der größten Finanzdienstleister der Niederlande, führte sie ihre Karriere 2015 als Procurement Director zu LeasePlan Niederlande. Seit 2019 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet als Director Service Delivery die Service- und Operations-Abteilungen sowie die rund 200.000 verwalteten Fahrzeuge des Unternehmens. „Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team in Österreich. Gemeinsam werden wir die Integration von ALD Automotive und LeasePlan erfolgreich abschließen und sind damit bestens aufgestellt, um unseren Kunden auch in Zukunft qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen am Puls der Zeit zu bieten“, so van Tongeren über ihre neue Rolle.

Martin Kössler, Group Regional Director DACH bei Ayvens, dazu: „Mit Maartje van Tongeren konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit strategischem Weitblick und Umsetzungsstärke für die Geschäftsführung von ALD Automotive I LeasePlan in Österreich gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass sie die ideale Person ist, um die Integration umzusetzen und das gemeinsame Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

ALD Automotive | LeasePlan in Österreich ist Teil der Ayvens Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Mobilität, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben seiner Kunden einfacher zu machen. Ayvens bietet Full-Service-Leasing, flexible Abo-Dienste, Fuhrparkmanagement und Multi- Mobility-Lösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen. Im Laufe des Jahres 2024 wird ALD Automotive | LeasePlan in Österreich zu Ayvens.

Mit weltweit 14.500 MitarbeiterInnen in 42 Ländern, 3,4 Millionen verwalteten Fahrzeugen und der weltweit größten Mehrmarken-E-Flotte der Welt nutzt Ayvens seine führende Position, um den Weg zur CO2-Neutralität zu ebnen und die digitale Transformation der Branche voranzutreiben.