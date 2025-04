Vespa und Piaggio : Auto Stahl verkauft italienische Kultroller in der Wiener Donaustadt

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Vespa hält Einzug in die Donaustadt: Das Wiener Familienunternehmen Auto Stahl vertreibt ab sofort die beliebten Roller von Vespa und Piaggio am Standort im 22. Bezirk. In Kooperation mit dem österreichischen Generalimporteur der Piaggio-Zweiräder Faber soll italienischer Fahrspaß noch stärker in der Hauptstadt verankert werden.