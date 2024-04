Neueröffnung : Forstinger eröffnete Filiale in Kirchdorf/Krems (OÖ)

Lesezeit: weniger als eine Minute

Ein großer Erfolg mit enorm hoher Besucherfrequenz mit bis zu 1.000 kaufenden Kundinnen und Kunden war die Eröffnung der neuen Forstinger-Filiale in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich am 12./13. April.