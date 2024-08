Blei-Säure-Batterien sind unverzichtbar für die Bordnetzversorgung moderner E-Fahrzeuge. Das hielt Batterieproduzent Banner kürzlich in einer Pressemeldung fest. Die große Menge an Steuergeräten, die in Elektro- und Hybridfahrzeugen verbaut ist, erfordere leistungsfähige Akkus.

12V-Blei-Säure-Bordnetzbatterien seien demnach häufig das Mittel der Wahl: als Stützbatterien sollen sie für die Stabilität und Verfügbarkeit des Bordnetzes sorgen. Banner erklärt, dass die 12V-Batterie als Puffer fungiert, um funktionale Sicherheitsaspekte sicherzustellen. Die Banner Running Bull AGM Batterien würden dabei als "ideale 12V-Starter- und -Bordnetzakkus für viele Elektroautos- und Hybridmodelle" gelten.

"Als erster Experte und Berater rund um Starter- und Bordnetzbatterien sowie Anbieter eines umfassenden Zubehörangebotes sind wir aus der modernen Mobilität nicht wegzudenken“, betont Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer der Banner Gruppe.