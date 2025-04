Der "Elon-Effekt" beschreibt die wachsende Skepsis gegenüber Tesla, die direkt mit dem Verhalten und den öffentlichen Äußerungen von Elon Musk zusammenhängt.

Musk polarisiert zunehmend mit politischen Statements, kontroversen Social-Media-Beiträgen und seinem Führungsstil – etwa durch Massenentlassungen oder seine unkonventionelle Strategie bei X (ehemals Twitter). Das führt dazu, dass Unternehmen und Privatpersonen ihre Kaufentscheidungen überdenken.

In der aktuellen DAT-Umfrage zeigt sich dieser Effekt deutlich: Mehr als ein Drittel der Fuhrparkleiter überdenkt die Beschaffung von Tesla-Fahrzeugen, und einige Dienstwagenberechtigte wollen ihre Teslas sogar zurückgeben. Der "Elon-Effekt" schlägt sich also nicht nur in Diskussionen nieder, sondern hat echte wirtschaftliche Konsequenzen für Tesla.