2020 gaben 59 Prozent der Befragten an, auf das Auto im Alltag stark angewiesen zu sein, 2022 sind es 60 Prozent. „Auch wenn nicht Jeder ein eigenes Auto benötigt, um zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte zu kommen und seine täglichen Besorgungen zu machen, so ist es mit 6 von 10 Befragten dennoch die Mehrheit der Österreicher“, fasst André Eckert, Country Manager von AutoScout24 in Österreich das Ergebnis zusammen.



Besonders stark ist die Abhängigkeit bei Pendlern (80 Prozent) und Vielfahrern mit mehr als 20.000 Kilometern pro Jahr (90 Prozent). Etwas häufiger als Männer (58 Prozent) sehen sich Frauen (62 Prozent) vom Auto abhängig. Auch ein West-Ost-Gefälle zeigt sich: Während in Wien nur 40 Prozent auf das Auto angewiesen sind, sind es in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 70 Prozent und in den restlichen Bundesländern 60 Prozent.