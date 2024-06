Im laufenden Betrieb von Firmenfahrzeugen spielen Reifen allein aufgrund der saisonalen Umbereifung und gesetzlichen Auflagen in Verbindung mit der Winterreifenpflicht aber auch als Fahrzeugteile, die umso mehr bei hoher Kilometerleistung regelmäßig Beschaffenheitskontrolle und schließlich Erneuerung benötigen, eine große Rolle. Zumal nur der richtige Reifen in bestem Zustand auch andere Fahrzeugteile schont, Treibstoff sparen hilft und last but not least dafür sorgt, dass Firmenwagenlenker, die personelle Visitenkarte des Unternehmens, bei jedem Wind und Wetter sicher unterwegs sind.



Neue Technologien wie RDKS oder Runflat haben den Pneu längst zu einem Hightech-Produkt gemacht, mit immer größeren Service-Herausforderungen für Reifenfachbetriebe. Aber auch das perfekte Reifenmanagement will gelernt sein, gilt es doch, rechtzeitig den Ersatzbedarf vor der Umbereifung für eine ganze Flotte zu ermitteln und Reifen- und Räderwechsel in kurzer Zeit ohne Mobilitätsverlust von Firmenwagenlenkern über die Bühne zu bringen.

Die Anforderungen an Fachkräfte im Reifenservice steigen allein durch die ständig wachsenden technischen Anforderungen, wodurch Top-Equipment, Knowhow, der neueste Stand der Technik sowie Führungs- und Fachkräfte mit Flexibilität, Organisationstalent und Management-Fähigkeiten gefragt sind.