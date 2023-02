Bis vor einigen Jahren gab es keine Möglichkeit, einen Anhänger an ein Elektroauto anzukuppeln, weiß Michael Szemes. Das lag entweder an der zu geringen Anhängelast oder daran, dass Anhängerkupplungen erst gar nicht zugelassen waren. Mittlerweile gebe es eine zahlreiche Auswahl an Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb, die sogar größere Wohnwagen ziehen können. "Auch mit unserem Testmodell, dem Hyundai Ioniq 5 AWD, sind bis zu 1.600 Kilogramm möglich."



Die Tour führte Szemes auf einer 1.800 Kilometer langen Rundfahrt mit dem Wohnwagengespann durch sieben österreichische Bundesländer – Großglockner Hochalpenstraße inklusive. Das Fazit ist durchaus positiv: "E-Autos sind hervorragende Zugfahrzeuge", so Szemes. "Ganz gleich, ob Autobahn, Landstraße oder Serpentinen – das hohe Drehmoment vom Stand weg, die fehlenden Schaltrucke und die Bremswirkung durch die Rekuperation erleichtern das Reisen ungemein.