Der California 6.1 ist ein bahnbrechendes Fahrzeugmodell, das rasch und praktisch zu einem Zelt ausgebaut werden kann und damit die grenzenlose Freiheit auf vier Rädern symbolisiert. Die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten Beach, Beach Camper, Coast, Ocean, Beach Edition, Beach Edition Camper, Coast Edition sowie Ocean Edition vermitteln Urlaubsfeeling und Unabhängigkeit am Ferienort, was in diesem Sommer ein unschätzbarer Vorteil sein kann. So ist der California 6.1 wohl durchaus auch ein sehr gutes Beispiel für die Renaissance der motorisierten Fortbewegung, mit der man virensicher und ohne FFP2-Maske flexibel in der schönsten Zeit des Jahres unterwegs ein kann.

(Entgeltliche Einschaltung)