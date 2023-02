Viele Menschen haben die neue Lust am automobilen Reisen entdeckt. Einige waren schon vor der Corona-Krise begeisterte Camper, andere wiederum sind erst jetzt auf den Geschmack gekommen. Zur Neugier gesellt sich aber oftmals auch Unsicherheit: Die Investitionskosten in ein Wohnmobil schrecken ab, möglicherweise bereitet auch die Unterbringung des Gefährts mangels eigener Garage Probleme. Und wer noch niemals einen Campingurlaub gemacht hat, der ist vielleicht auch nicht sicher, ob ihm diese Art des Reisens überhaupt gefällt.

Der Spezialist für Wohnmobile in Österreich, Camping-World Neugebauer, hat für all diese Fragen die richtige Antwort. An zwei Standorten in Österreich, in Neunkirchen (NÖ) und Vöcklabruck (OÖ), bietet Neugebauer nicht nur Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, sondern auch eine umfangreiche Mietflotte an Reisemobilen unterschiedlichster Größe – vom äußerst wendigen und kompakten Kastenwagen für zwei Personen bis hin zum vollintegrierten Wohnmobil-Traum für vierköpfige Familien.