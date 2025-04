In der Kategorie "Bester Unternehmens- und Pressesprecher des Jahres Markenartikel 2024" erreichte Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA in ihrer Rolle als Unternehmenssprecherin des Heineken Brau Union Konzerns mit den Marken Gösser, Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Schwechater, Fohrenburger, Heineken, Desperados, Kaiser, Schladminger, Villacher, Schleppe, Linzer Bier, Edelweiss, Reinighaus, Stibitzer und Kaltenhausen erneut in mehrfacher jährlicher Reihenfolge den klaren Sieg – mit großem Vorsprung vor ihren Mitstreitern.

Und das nicht nur für ihre wertgeschätzte Produkt-Expertise rund um das Lebensmittel Bier – von der Braugerste bis zum Seiderl. Straka manövrierte geschickt durch zahlreiche Krisen, meisterte die Herausforderungen im Konzern und verließ schließlich nach zwölf Jahren Brau Union Heineken, um sich neuen bzw. bestehenden Aufgaben mit noch mehr Engagement zu widmen.