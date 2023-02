Energieversorgung an Bord ist das Um und Auf, denn sie erspart Stress und unter Umständen bares Geld. Den Einsatzzweck der Batterie zu ermitteln ist das erste, was zu tun ist: „Hier muss zunächst bestimmt werden, ob mit der Batterie der Motor gestartet werden oder ob diese der generellen Stromversorgung an Bord dienen soll. Auch ist mitentscheidend, welche und wie viele Verbraucher aus der Versorgungsbatterie gespeist werden sollen und wie hoch dementsprechend der Energiebedarf ist“, erläutert Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer von Banner. Für sämtliche Anwendungsfälle hat Banner Batterien ein passendes Produkt in seinem umfangreichen Sortiment für den Hobby- und Freizeitbereich sowie den Marine-Profieinsatz.



Wie auch bei Straßenfahrzeugen, kommt für den Motorstart eine Starterbatterie zum Einsatz. Diese liefert einen hohen, kurzen Energieschub, damit man das Boot starten kann. Sobald der Motor läuft, sorgt das Ladesystem dafür, dass die aus der Batterie entnommene Energie wieder nachgeladen wird. Für den Bootsbereich bietet der österreichische Batterieproduzent mit der „Running Bull EFB PROfessional“ und der „Power Bull PROfessional“ Originalbatterien der Erstausstattung (OE-Qualität für den Ersatzbedarf).