Die Mondlandung war das Prestigeprojekt des amerikanischen Raumfahrtprogramms und grandioses Ergebnis eines technologischen Wettlaufs um die Vorherrschaft im All im Lichte des kalten Krieges. Der Roman von Chris Hadfield spielt in jener Zeit der bipolaren Weltordnung, die geprägt war durch die Großmächte USA und die Sowjetunion. Im Jahr 1973 lässt der Autor, der im realen Leben einst Kommandant der internationalen Raumstation war, eine fiktive Apollomission zum Mond starten. Dabei versetzt sich der Astronaut dank seiner persönlichen Erfahrung ebenso gelungen in die handelnden Personen im inneren des Raumschiffs hinein, als auch in die Köpfe der Strippenzieher des Raumfahrtprogramms auf amerikanischer und sowjetischer Seite. Das Ergebnis ist ein packender Thriller mit politischer Dimension, bei dem auch die Emotionen und Motive der geschickt in Szene gesetzten Figuren nicht zu kurz kommen. Der Autor lässt den Leser an geheimen Besprechungen im Bodenkontrollzentrum des NASA-Hauptquartiers teilnehmen, ebenso wie am geselligen Zusammensein in der Astronauten-Stammkneipe nebenan. In den Büros der Geheimdienste und der politischen Führung wird über verdeckte Zielsetzungen der Mission ins All diskutiert, welche Hadfield für seinen Roman ersonnen hat. Vor allem aber nimmt der Autor den Leser mit ins Cockpit der Raumkapsel um die dortigen Protagonisten auf ihrer außergewöhnlichen Reise zum Mond zu begleiten.



Was geht in einem Astronauten vor, unmittelbar bevor die Raketentriebwerke zünden? Und was passiert eigentlich, wenn einem im Weltraum schlecht wird und man sich in seinem Raumanzug übergeben muss? Für all jene, die sich sowohl für die technischen Details als auch für die politischen Hintergründe der bemannten Raumfahrt des 20 Jahrhunderts interessieren, ist dieses Buch ein absolutes Muss. Man könnte von „Science Fiction“ sprechen, allerdings basiert die Fiktion einzig und allein auf bereits bekannten wissenschaftlichen Tatsachen und technischen Möglichkeiten: Hadfields Weltraumabenteuer kommt ohne irgendwelche erfundenen Lichtgeschwindigkeitsantriebe oder seltsame Aliens aus – die Menschen im Roman hadern mit der Technik, mit ihren Kollegen und Vorgesetzten und nicht zuletzt mit sich selbst. Ein spannender Thriller und ein äußerst kurzweiliges Lesevergnügen!