Leistung



Systemleistung in kW (PS)





210 (286)





Max. Drehmoment (Nm)





400





Elektromotor Spitzenleistung in kW (PS)





210 (286)





Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min





400







Elektrische Reichweite (WLTP)





453 - 462 km





Batterietyp / Netto Batterieinhalt





Li-Ion / 73 kWh





Maximum DC charging performance in kW





150





Höchstgeschwindigkeit in km/h





180





Beschleunigung 0-100 km/h in s





6,8





Abmessungen Länge / Breite / Höhe





4.734 / 1.891 / 1.668





Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm





2.138 (1.080 / 1.058)





Radstand in mm/Wendekreis in m





2.864 / 12,10





Bodenfreiheit in mm





179





Leergewicht in kg





2.255





Höchstgewicht in kg





2.725





Zuladung in kg





545





Zulässige Achslast vorn/hinten in kg





1.220 / 1.650





Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg





750 / 75





Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg





750 / 750





Kofferraumkapazität min.-max. in l





510-1560





Reifengrößen vorne





245/50 R19 105 W XL





Reifengrößen hinten





245/50 R19 105 W XL





CO2 Emissionen Kombiniert in l/100km





0,0 - 0,0