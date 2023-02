Halle 3 – Motorboote, Motoryachten und Elektroboote Motorbooten, Motoryachten, Elektroboote, Sportboote, Wasserskiboote, Arbeitsboote, Verdränger - Weltpremieren und Österreichpremieren.



Halle 4 – Tourismus und Charter: „Urlaub buchen bei den Profis!“ - Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot –große Auswahl an Charterunternehmen und Informationen zu einzelnen Revieren. – Spezialisten für Törnberatungen und Insidertipps, Marinas, Verbände.



Halle 4 und Halle 5 – Das Segelkompetenzzentrum der Austrian Boat Show: Kleinkreuzer, Jollen & Sportkatamarane, Segelmacher – Angebote für Einsteiger und Profis - Informationen bei Segel und Surfschulen zum Thema Aus- und Weiterbildung. Interessante Vorträge, Produktvorstellungen & Diskussionen auf der Action-Bühne in Halle 4.



Halle 4 / Halle 5 / Halle 6 – Nautisches Zubehör: Bootsausrüstung, hochwertige Funktionsbekleidung, Bootselektronik, Motoren, technisches Zubehör, Segelmacher, Marina Ausrüstungen.



Halle 6 - Stand Up Paddling – Windsurfen: Der komplette Marktüberblick mit allen Marken aus dem Bereich Stand up Paddling. Aufblasbare Windsurf Stand Up Paddle Boards, Windsurf Riggs für Stand UP Paddling alles zum Thema Windsurfen.



Halle 6 – Kanu, Kajak, Kanadier und Ruderboote Kajak, Kanu & Co. - Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.



Halle 8 – „Alles rund um den Tauchsport“ Einsteiger Equipment bis zu professioneller Tauchsportausrüstung, Tauchtechnik, Tauch- und Abenteuerreisen, Tauchsafaris, Tauchbasen/resorts, Tauchausbildungen und Kurse, Kindertauchen, Apnoetauchen, Eistauchen, Unterwasserfotografie, Unterwasserhochzeit. NEU in Halle 8: Tauchturm zum Abtauchen direkt auf der Messe – Ausprobieren & erste Erfahrungen unter Wasser sammeln - Probe- und Schnuppertauchen im Tauchcontainer.