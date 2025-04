Kumho Tire hat eine Initiative gestartet, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt durch das Kumho Winter Driving Experience Event auszubauen. Während der dreitägigen Veranstaltung lud das Unternehmen mehr als 60 Kunden und Partner aus ganz Europa nach Östersund im Norden Schwedens ein, um seine Winterreifen zu testen. Dies umfasste auch den neu veröffentlichten WinterCraft WP52+.

An der Veranstaltung nahmen mehrere Führungskräfte von Kumho Tire teil, darunter Präsident & CEO Il-taik Jung sowie Tony Gangseung Lee, Head of Europe. Die Teststrecke, die speziell auf einem großen gefrorenen See in Östersund vorbereitet wurde, bestand vollständig aus eis- und schneebedeckten Strecken und bot die Möglichkeit, die Leistung der Reifen hinsichtlich Fahrverhalten und Bremsen auf rutschigen Oberflächen unter extrem kalten Bedingungen zu testen.

Slalom-Fahrt oder Rallye-Taxi

Die Teilnehmer fuhren Fahrzeuge, die mit dem WinterCraft WP52+ ausgestattet waren, auf verschiedenen Streckenabschnitten, darunter Schnee-Handling, Slalom-Kurs und Panorama-Fahrten auf öffentlichen Straßen. Sie testeten auch den WinterCraft ice WI32, einen Spike-Reifen für den Einsatz in nordischen Ländern sowie für Fahrten auf Eis und festgefrorenem Schnee. Darüber hinaus hatten die Gäste die Möglichkeit, Rallye-Taxi-Fahrten mit Kevin und Timmy Hansen, zwei Profi-Fahrern aus der FIA World Rallycross Championship und Söhne des 14-maligen Europäischen Rallycross-Champions Kenneth Hansen, zu erleben.

Programmpunkte wie eine nächtliche Schneemobiltour, ein Workshop in einem traditionellen schwedischen Tipi-Zelt und eine Sightseeing-Tour in Stockholm, inklusive eines Besuchs im Vasa- und ABBA-Museum, rundeten die Veranstaltung ab.