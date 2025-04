Je nach Veranstaltungsort wurden unterschiedliche Reifentypen getestet. Am Red Bull Ring Spielberg in Österreich lag der Fokus auf folgenden Reifen:

Blizzak 6

Turanza 6

Bridgestone Potenza Race

Besonders beeindruckend war hier die Gelegenheit, diesen Ultra-High-Performance Premiumreifen auf der Rennstrecke zu testen und seine Stärken in seinem natürlichen Habitat hautnah zu erleben.

Neben den praktischen Fahreinheiten erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem fundierte Schulungen in den Bereichen Produktmarketing, Montage und Demontage sowie Schadensanalyse. In den interaktiven Workshops wurden die neuesten Technologien von Bridgestone erläutert und in praxisnahen Szenarien demonstriert. Darüber hinaus boten die Workshops wertvolle Informationen zu aktuellen EU-Regularien im Reifenbereich, einen umfassenden Überblick über das Reifenportfolio von Bridgestone, Einblicke in das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens sowie Marktanalysen, Insights und aktuelle Branchentrends.