Reifen : Sailun möchte den CO2-Fußabdruck reduzieren

Auf der Fachmesse "The Tire Cologne" stellte der chinesische Reifenhersteller seine neuesten Produkte vor. Geringerer Rollwiderstand, reduzierte Abrollgeräusche, kürzere Bremswege, optimierte Kurvenstabilität - so das Versprechen. Neben Reifen für PKW und Elektroautos bietet Sailun auch Modelle für LKW und Transporter an. Alle Infos zu den Neuheiten.