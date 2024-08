Wie Apollo Tyres in einer Pressemitteilung angab, hat die BMW Group für die Cabrio-Version sowie die Drei- und Fünftürer-Modelle des neuen Mini Cooper eine Reihe von Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen von Vredestein als Originalausrüstung (OE) ausgewählt. Diese werden in Europa von Apollo Tyres hergestellt und ins Produktionswerk der BMW Group nach Oxford geliefert.

In weiterer Folge gab das Unternehmen bekannt, dass der Vredestein Ultrac in der Größe 215/40 R18 89 Y XL als neuer serienmäßiger Sommerreifen für die ausgewählte Mini Cooper-Reihe angeboten wird. Varianten des Fahrzeugs mit Ganzjahresreifen können nun mit dem Quatrac Pro in der Größe 215/45 R17 91H XL ausgestattet werden. Für Märkte, in denen optionale Winterreifen erforderlich sind, wird der Mini Cooper jetzt mit dem Vredestein Wintrac Pro in der Größe 195/50 R17 89H XL bereitgestellt.