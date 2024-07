Eine von Apollo Tyres beauftragte Umfrage zeigt, dass für Fahrbegeisterte heutzutage beim Kauf von Ersatzreifen der Fahrkomfort beinahe genauso wichtig ist wie die Leistung.

Umfrage mit 1.000 Personen

Auf die Frage: „Welche Eigenschaften würden Sie beim Kauf eines Ersatzreifens priorisieren?“ nannten 34 Prozent der insgesamt 1.000 Befragten, die von sich behaupten, sie „lieben“ oder „mögen“ das Autofahren, den „Fahrkomfort und niedrigen Geräuschpegel“. 43 Prozent nannten die „sehr gute Haftung und Traktion“. Darüber hinaus bevorzugen genauso viele Fahrenthusiasten „ein kleineres Rad mit einem Reifen mit höherem Profil für noch mehr Komfort“ wie „ein größeres Rad mit einem Reifen mit niedrigerem Profil, das optisch ansprechend aussieht“ (in beiden Fällen 43 Prozent).



Die Ergebnisse zeigen laut Apollo Tyres, wie wichtig Komfort für diejenigen ist, die am wahrscheinlichsten Hochleistungsreifen kaufen. Diese Produkte würden allerdings von Haus aus ein vergleichsweise geringes Maß an Fahrkomfort bieten, was an ihrer starreren Struktur und den sehr steifen Seitenwänden liegt, die für eine höhere Fahrdynamik sorgen.



Die Umfrage von Apollo Tyres ergab auch, dass die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Ersatzreifen für 57 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer „Sicherheit – kurze Bremswege“ und für 55 Prozent „Preis/Erschwinglichkeit“ sind. Die Studie wurde von der internationalen Marktforschungsagentur "OnePoll" durchgeführt.