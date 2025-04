Die beiden völlig neuen Winterreifen und der ebenfalls komplett neue Allwetterreifen wurden im Rahmen einer Erlebnisveranstaltung im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Saalfelden, Österreich, vorgestellt. Das Fahrerlebnis war in zwei Hauptbereiche unterteilt, um das gesamte Spektrum an Straßen- und Fahrbedingungen zu präsentieren: Die Allwetterstrecke war dem Testen des 4Seasons Ultra gewidmet, der für außergewöhnliche Leistungen sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen sowie bei Regen- und leichtem Winterwetter entwickelt wurde. Die Testfahrer hatten die Möglichkeit zu erleben, wie gut der Reifen auf verschiedenen Oberflächen funktioniert, und bewiesen die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei sich ändernden Straßenbedingungen.

Auf den Eis- und Schneestrecken lag der Fokus auf der harten Winterperformance, wobei die Reifen Ice Blazer Alpine 2 und Alpine Evo 2 auf eis- und schneebedeckten Oberflächen getestet wurden. Diese hoch- und ultrahochleistungsreifen sind für extreme Winterbedingungen entwickelt, und die Teilnehmer erlebten aus erster Hand deren überlegenen Grip, Handling, Kontrolle und Gesamtperformance.

