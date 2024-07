Als weltweiter Partner und offizieller Reifenhersteller der Olympischen und Paralympischen Spiele unterstützt Bridgestone Paris 2024 mit einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Das gab das Unternehmen kürzlich in einer Pressemeldung bekannt.

Das Unternehmen stellt, eigenen Angaben zufolge, hochmoderne Reifen und Autoservice für die Fahrzeuge der Paris 2024 Flotte bereit und organisiert ein Verkehrssicherheitstraining für die Fahrerinnen und Fahrer. Um integrative und nachhaltige Transportmöglichkeiten während der Veranstaltung zu fördern, arbeite Bridgestone auch mit anderen Partnern von Paris 2024 zusammen und statte zudem mit leistungsstarken Golfprodukten von Bridgestone Golf sowie adaptiver Sportausrüstung aus.

Im Einklang mit dem Bridgestone Motto

„Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind Events, die Menschen auf der ganzen Welt durch Emotionen und Leistung vereinen und inspirieren“, kommentiert Laurent Dartoux, Management Board Chair and Group President, Bridgestone Europe Middle East and Africa (BSEMEA). „Die Ziele der olympischen und paralympischen Bewegung stehen in engem Einklang mit dem Bridgestone Motto ‚Serving Society with Superior Quality‘ und unserer Vision, eine nachhaltigere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen. Durch unsere Unterstützung für Paris 2024 fördern und demonstrieren wir unsere gemeinsamen Werte gegenüber unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden.“